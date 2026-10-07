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Новости Брянска

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В Брянске завершили расследование дела о краже 50 тысяч рублей

В Брянске завершили расследование дела о краже 50 тысяч рублей

Сумма похищенных денег составила 50 тысяч рублей, которые были изъяты полицейскими уже на следующий день после кражи.

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