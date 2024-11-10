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Царьград

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Дональд Туск допустил: скоро определится дата прекращения огня по Украине

Дональд Туск допустил: скоро определится дата прекращения огня по Украине

Премьер-министр Польши Туск заявил о том, что США готовит план по прекращению огня на Украине.Дональд Туск, премьер-министр Польши, заявил, что в скором времени можно ждать предложения о прекращении огня на Украине.

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