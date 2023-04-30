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Как военкоматы влияют на уровень безработицы в Украине?

Как военкоматы влияют на уровень безработицы в Украине?

Количество зарегистрированных безработных в Украине снижается, но это не отражает реальную картину. Фактически, безработных мужчин несколько больше, поскольку они передают свои данные в военкоматы, а не регистрируются в центрах занятости.

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