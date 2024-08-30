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Poejka

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Перец по армянскому рецепту. Обалденно вкусная закуска

Перец по армянскому рецепту. Обалденно вкусная закуска

Сладкий перец — это овощ, который содержит множество полезных веществ. В его состав входят витамины А, С, Е, К, РР и витамины группы В, а также минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен и цинк.

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