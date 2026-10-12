Сокол
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Сокол

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Спорт, туризм и взгляд в будущее: жителей района Сокол пригласили на масштабный форум

Уже на следующей неделе, 20 и 21 октября, Москва превратится в главную дискуссионную площадку для тех, кто живет спортом и путешествиями.

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