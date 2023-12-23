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NZZ: после провального контрнаступа Киев будет делать «работу над ошибками» под присмотром американцев

NZZ: после провального контрнаступа Киев будет делать «работу над ошибками» под присмотром американцев

Наступление ВСУ летом 2023 вызвало на Западе лишь разочарование, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung, сейчас всем «понятно, что украинцы уже не смогут применять в 2024 году ту же стратегию, что и в 2023 году».

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