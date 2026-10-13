11 вредных советов родителей, чтобы ребенок меньше болел в детском саду: не пытайтесь их повторить

Педиатр комментирует советы из интернета фото: alvarog1970/Shutterstock/Fotodom.ruКогда ребенок ходит в детский сад, он начинает болеть всевозможными ОРЗ — до 10 раз в год! Конечно, родителей это ужасно удручает, ведь им нужно работать.
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