11 вредных советов родителей, чтобы ребенок меньше болел в детском саду: не пытайтесь их повторить

Педиатр комментирует советы из интернета фото: alvarog1970/Shutterstock/Fotodom.ruКогда ребенок ходит в детский сад, он начинает болеть всевозможными ОРЗ — до 10 раз в год! Конечно, родителей это ужасно удручает, ведь им нужно работать.