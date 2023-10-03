WSJ: ВСУ используют пенопластовые гаубицы для отвлечения артиллерии ВС РФ

В газете The Wall Street Journal (WSJ) заявили, что бойцы армии Украины в рамках спецоперации используют пенопластовые копии военной техники в качестве приманки, которая специально отвлекает на себя российскую артиллерию.
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