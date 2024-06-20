Россия и КНДР договорились сотрудничать в реагировании на стратегические угрозы

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве для совместного реагирования на угрозы. Об этом говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписани накануне лидеры двух государств.
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