Милана Гогунская (Стар) призналась, что мама ее не щадила даже вначале карьеры

Дочь актера Виталия Гогунского, Милана, уже несколько лет не общается с отцом. С раннего возраста она строит свою певческую карьеру и все свои успехи связывает с мамой, Ирой Маирко, которая в прошлом была моделью и участницей конкурсов красоты.