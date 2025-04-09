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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Милана Гогунская (Стар) призналась, что мама ее не щадила даже вначале карьеры

Дочь актера Виталия Гогунского, Милана, уже несколько лет не общается с отцом. С раннего возраста она строит свою певческую карьеру и все свои успехи связывает с мамой, Ирой Маирко, которая в прошлом была моделью и участницей конкурсов красоты.

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