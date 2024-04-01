ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Замминистра труда Таджикистана, Шахноза Нодири, сообщила, что таджики начали массово покидать Россию.
Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились
Комментарии
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Галина Дьячина
вот и разрешайте работать только на стройке..но коррупция непобедима...
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5 час.
нина сафронова
👍
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4 час.
Георгийюра Гончар
Власть и частники больше 30 лет уничтожали строительную отрасль, в том числе и завозом "толп" мигрантов!! Сам ушёл со стройки в 2008 . Надоело работать по принципу : работать больше , желательно без выходных, молча получать "сколько дадут" , а при попытках возмущаться, слышать -" не нравится , увольняйся"!!!
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2 час.
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