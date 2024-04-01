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Закон и Порядок

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Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Замминистра труда Таджикистана, Шахноза Нодири, сообщила, что таджики начали массово покидать Россию.

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Комментарии
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Галина Дьячина
вот и  разрешайте работать только на стройке..но коррупция непобедима...
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5 час.
нина сафронова
👍
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4 час.
Георгийюра Гончар
Власть и частники больше 30 лет уничтожали строительную отрасль, в том числе и завозом &quot;толп&quot; мигрантов!! Сам ушёл со стройки в 2008 . Надоело работать по принципу : работать больше , желательно без выходных, молча получать &quot;сколько дадут&quot; , а при попытках возмущаться, слышать -&quot; не нравится , увольняйся&quot;!!!
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2 час.

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