Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

Георгийюра Гончар

Власть и частники больше 30 лет уничтожали строительную отрасль, в том числе и завозом "толп" мигрантов!! Сам ушёл со стройки в 2008 . Надоело работать по принципу : работать больше , желательно без выходных, молча получать "сколько дадут" , а при попытках возмущаться, слышать -" не нравится , увольняйся"!!!