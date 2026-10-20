Сурен Папикян возглавил делегацию, направившуюся с официальным визитом в Чехию. Поездке предшествовала сентябрьская встреча президентов двух стран, на которой обсуждались безопасность Южного Кавказа, отношения Армении с ЕС и сотрудничество предприятий.