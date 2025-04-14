Летающий русский мозг начнет созерцать поля

Компания «Системы точного земледелия» (СТЗ), резидент «Сколково» и Новосибирского инновационного фонда, а также разработчик оборудования для реализации технологии точного земледелия, запустит производство инновационных сельскохозяйственных дронов.
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