Обновлено 21.10 в 14:22. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение об освобождении Стивена Хаббарда принято по гуманитарным соображениям, а вопрос о его освобождении некоторое время ставился перед российской стороной со стороны США.