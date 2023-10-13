Боррель признал необходимость реформирования Совбеза ООН

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал необходимость реформирования некоторых международных институтов, в том числе и Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
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