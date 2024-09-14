Йеменский бумеранг

Йеменский бумерангКогда Израиль жалуется, что хуситы якобы перебросили некие силы на Юг Сирии для участия в боевых действиях против Израиля стоит напомнить, что в 2018 году во время операции "Золотая победа", существенную часть сил саудовской коалиции наступавшей на стратегический город Ходейда составляли наемники https://news.