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Трампу посоветовали разместить войска в Гренландии из-за России

Трампу посоветовали разместить войска в Гренландии из-за России

Экс-советник предложил Трампу "купить" Гренландию и разместить там войска из-за России.Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй предложил избранному президенту США Дональду Трампу разместить войска в Гренландии, пишет The Wall Street Journal.

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