Трампу посоветовали разместить войска в Гренландии из-за России

Экс-советник предложил Трампу "купить" Гренландию и разместить там войска из-за России.Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй предложил избранному президенту США Дональду Трампу разместить войска в Гренландии, пишет The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии