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Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат

Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат

Украину продали год назад. И покупатель известен. Сенсацию выдал Роберт Кеннеди-младший, заявив, что на самом деле миром владеет лишь одна компания, создающая иллюзию, что их несколько и они конкурируют между собой.

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