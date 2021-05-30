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В Ленобласти более 100 военнослужащих ЗВО призыва «Весна-2021» приняли воинскую присягу

В Ленобласти более 100 военнослужащих ЗВО призыва «Весна-2021» приняли воинскую присягу

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

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