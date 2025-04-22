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Врачи на Бали убеждали россиянку, что её ребёнку нужно вскрыть череп за 2,5 миллиона рублей, на самом деле операция была не нужна

Врачи на Бали убеждали россиянку, что её ребёнку нужно вскрыть череп за 2,5 миллиона рублей, на самом деле операция была не нужна

Avia.pro - СМИ В апреле 2025 года россиянка Дарья пережила кошмар на Бали: её семилетнего сына Никиту чуть не подвергли сложной операции, которая, как оказалось, была не нужна.

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