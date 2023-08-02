Темы дня

125 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    И сейчас ни о чем. Скорость ответа похвальна, смысла - ноль.«Мочить в сортире...
  • Александр Николаевич
    НЕТ... и еще раз НЕТ!!! В С Е - это последствия 2-х летнего отсутствия ВАГНЕРА на черном КОНТИНЕНТЕ!!!"Вообще забыл где...
  • Oleg Prauskov
    Этой гнида надо  оторвать то чем кидал в посольство и конечно лишить гражданства,и можно отправить  на фарш в .....!!!Занавес: Бабченко...

Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

"Родина тебя бросит, сынок". Аркадий Бабченко, задержанный в Эстонии, обвинил МИД РФ в бездействии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Воробьева
Выиграет. И что? Кто ему платить-то их будет? Россия не ратифицировала соответствующий протокол о признании юрисдикции этого суда. Впрочем, Аркаша может пожаловаться в Лигу сексуальных реформ))))
Ответить
53 мин.
А
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
Ответить
25 мин.
Oleg Prauskov
Этой гнида надо  оторвать то чем кидал в посольство и конечно лишить гражданства,и можно отправить  на фарш в .....!!!
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх