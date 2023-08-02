"Родина тебя бросит, сынок". Аркадий Бабченко, задержанный в Эстонии, обвинил МИД РФ в бездействии.
Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи
Комментарии
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Светлана Воробьева
Выиграет. И что? Кто ему платить-то их будет? Россия не ратифицировала соответствующий протокол о признании юрисдикции этого суда. Впрочем, Аркаша может пожаловаться в Лигу сексуальных реформ))))
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53 мин.
А
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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25 мин.
Oleg Prauskov
Этой гнида надо оторвать то чем кидал в посольство и конечно лишить гражданства,и можно отправить на фарш в .....!!!
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3 мин.
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