Губернатор Развожаев: Военные отражают атаку беспилотников в Севастополе Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе.
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