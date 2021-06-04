Алексей Куракин: Сегодняшнее утро в колхозе было особенным…

В своем глубокомысленном интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung наш Верховный Главнокомандующий Галактики (ни дня не служивший в армии) в очередной раз сходу, талантливо наигрывая бравурные военные марши на рояле своим полководческим гением, победил Россию Для начала разоблачил небывалую концентрацию конно-водолазных бурятов — танкистов на границе с Украиной, в Крыму, на Донбассе и в белорусской деревне Бухалово (Витебская область), где создан специальный центр по заброске агентов ФСБ и ГРУ для справедливого но циничного повышения в Украине тарифов на дешевый, европейский газ норвежско-словацкого реверсного разлива, совершения диверсий на трассах украинского гиперлупа и космодроме в Одессе, для кражи технологий подготовки людей будущего, которых будут готовить в Университете будущего, который (в будущем) построят в рамках программы «Велике крадівництво».