Обозреватель «360» Ракитский: украинцам решили стереть историческую память

Liudmila Kosteley

Совсем с катушек съехали! Вы же русские (российские) РФ пришла ни как ВРАГ, а КАК БРАТ, помочь вам, спасти же вас. США делает из ВАС мясо. Сейчас стоит ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЦЕВ (русских) Вы же молотите друг друга, освобождая ЗЕМЛЮ от СЕБЯ, чтобы она досталась ЭТИМ ЗЕЛЯМ!А вас уже сделали СНОВА РАБАМИ ПАНОВ и ЕСников. Вы же для них, НЕДОЧЕЛОВЕКИ! ТЕПЕРЬ ОНИ (США и АНГЛИЯ) гонят вас и с Европы под ракеты РФ, а французов и панов, поставят ЗАГРАДОТРЯДАМИ, чтобы вы не сбежали. И вас меньше было. Всё, приплыли! Нет ни Украины, ни украинского народа. А деньги им заплатили. вы что,наивные, думаете вам эти 61 миллиард дали? Дай БОГ 10 и отвалят, а "остальные" долг землёй заплатите. Что зря США теперь кредиты сделал "не безвозмездно, значит ДАДОМ?!) Почему ПУТИН СТОИТ и не идёт вперёд? Да потому что он РУССКИЙ, ему жалко НАШИ старинные города, КИЕВ, ОДЕССУ, ХЕРСОН, НИКОЛАЕВ... А США не жалко, ни вас, ни ваших городов.А мирное население Украины СОЖГУТ АТОМОМ с ЗАЭС Они еврейских Синагог настроят! И КРЫМ НУЖЕН-курорт, а ОДДЕСА-выход к морю. Когда вы были с РОССИЕЙ, разве РФ запрещали вам пользоваться и КРЫМОМ, и морем! А сейчас "ВАШ" президент делает ВСЁ чтобы МИРНЫЙ ДОГОВОР опять не подписали! Вы посмотрите, у вас уже УБИЛИ больше половины ГРАЖДАН, нарушили ДЕМОГРАФИЮ, а зачем вы им?!Заканчивайте дурью маятся. Делайте ВЫБОРЫ, пора. Зеля специально МИРНЫЙ ДОГОВОР подписывать не будет, чтобы продолжить вас ДОБИТЬ. США с чистыми руками, пойдёт на Китай, а потом СНОВА РФ, за Арктику, там тоже МЯСО нашли из финов и шведов.