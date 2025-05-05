Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в бикини

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram. 54-летняя Наоми Кэмпбелл была запечатлена в ярко-розовом бикини, которое дополнила соломенной шляпой и зеркальными солнцезащитными очками в форме сердец.
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