Нападение на учительницу: «По факту, депутатов сегодня охраняют лучше, чем детей»

Школьница, ненавидящая химию и физику, пришла 1 сентября с ножом, перцовым баллончиком и бутылкой с горючей смесью Герман Галкин Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Аксютенко 1 сентября 2026 года регионы России подверглись массовой информационной атаке — в школы, больницы, детсады и другие социальные объекты поступили сотни ложных сообщений о минировании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Мне вот не понятно ... депутаты считаются народными? Так от кого охраняют депутатов, от народа? И где логика? А зачем нам тысячи депутатов? С их молчаливого согласия, запустили миллионы мигрантов, а почему бы их не поселить на Рублёвке, чтобы знали - какого народу терпеть этих зверьков, да и от депутатов, почти никакого толка нет. Только бюджет осваивают, лучше бы ипотеку сделали доступной и зарплату, пенсии повысили. Народ русский терпеливый, только надолго ли хватит терпения.
И что. Все согласились что идеологией должны заниматься попы. Смешно это. Сплавив это им, государство, решило вытереть руки. А это сложнейший процесс по воспитанию подрастающего поколения. Поэтому такой бардак в школах и на улицах детей. А чему и как на тв- каналах воспитывают народ и детей идеологи Сороса руководители этих каналов?
Чему удивляться? Сколько восторженных слов говорилось о поправках Конституции.
Учителя НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ...НИ физически, ни материально, ни морально. НО ДЕРЖАТСЯ!! ОТАТЬ ДОЛЖНОЕ РОССИЙСКИМ УЧИТЕЛЯМ!!! Святые люди!!
Реально, хоть кто-нибудь у нас оценивает, что за информация ходит у нас по интернету и потребляется нашими детьми. Кто её готовит м какие цели преследует. Более 20 лет утверждают, что анализируют это и в курсе. Как-то не верится...