В. Алкснис: Госпереворот в России? Не исключаю

Политика как она есть

Уроки Казахстана кремлевским сидельцам — у народной «терпелки» тоже есть предел Людмила Николаева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Виктор Алкснис Ничего хорошего от жизни в наступившем году россияне не ожидают.