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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лифинцев о пяти победах на ЧМ: «Приятно удивлен, сколько людей меня поздравило, это круто. Не отношусь к титулам и медалям как-то особенно – как будто первенство выиграл»

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россиянин Лифинцев завоевал пять золотых наград.

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