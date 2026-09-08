Тульский «Арсенал» сыграет в Иваново с «Текстильщиком» в Кубке России

В первом круге чемпионата «Арсенал» обыграл «Текстильщик» со счётом 2:1, сейчас ивановская команда идёт в зоне вылета, но кубковый матч — это особая игра.
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