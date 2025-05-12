Политика как он...
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Политика как она есть

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Мосгорсуд отменил решение по иску экс-солистки «Миража»

Мосгорсуд отменил решение по иску экс-солистки «Миража»

Суд Москвы пересмотрела резонансное дело между бывшими участницами группы «Мираж». По информации ТАСС, Московский городской суд отменил предыдущее решение, обязывавшее Маргариту Суханкину выплатить компенсацию и публично извиниться перед Наталией Гулькиной за высказывания в интервью на YouTube-канале.

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