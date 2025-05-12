Мосгорсуд отменил решение по иску экс-солистки «Миража»

Политика как она есть

Суд Москвы пересмотрела резонансное дело между бывшими участницами группы «Мираж». По информации ТАСС, Московский городской суд отменил предыдущее решение, обязывавшее Маргариту Суханкину выплатить компенсацию и публично извиниться перед Наталией Гулькиной за высказывания в интервью на YouTube-канале.