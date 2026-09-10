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Аргументы недели

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Спор по М-12 может увеличить стоимость будущих строек

Спор по М-12 может увеличить стоимость будущих строек

Спор по независимым гарантиям почти на 20,5 млрд рублей ставит вопрос не только о конкретном дорожном проекте, но и о механизме, на котором держится авансирование бизнеса.

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