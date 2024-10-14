TPG Telecom продаст активы Vocus за 3,5 миллиарда долларов

Vocus Group будет предоставлять услуги фиксированной связи для TPG. За это австралийская телекоммуникационная компания продаст Поставщику волоконно-оптические активы и фиксированный бизнес, обслуживающий корпоративных, государственных и оптовых клиентов.
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