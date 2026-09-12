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Регионы России

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«Уралвагонзавод» поставил танки Т-90М и Т-72Б3М российской армии

«Уралвагонзавод» поставил танки Т-90М и Т-72Б3М российской армии

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в состав корпорации «Ростех», поставил очередные партии основных боевых танков Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированных Т-72Б3М российским вооруженным силам.

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