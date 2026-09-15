ВС РФ поразили в одесском селе Великая Балка логистический центр, куда поступали военные грузы для Украины из других стран, сообщило Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Риелтор назвал це...
- ГБ Вспыхнут как спич...
- ГБ Ждут в крематории...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым