Военный эксперт Риттер напомнил генсеку НАТО о взрывах на «Северном потоке»

Военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, отвечая на пост генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что альянс осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру, задал ему вопрос про «Северный поток — 2».
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