Турецкий БПЛА зафиксировал «источник тепла» в месте предположительного падения вертолета Раиси

Воздушное судно, на борту которого находился президент Ирана, совершил жесткую посадку 19 мая.Турецкий беспилотник, оборудованный приборами ночного видения, обнаружил «источник тепла» в районе поиска вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку 19 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии