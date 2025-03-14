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Пронедра

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США могут столкнуться с трудностями при поставках угля в Азию из-за Канады

США могут столкнуться с трудностями при поставках угля в Азию из-за Канады

США могут столкнуться с трудностями при поставках угля в Азию из-за Канады Татьяна АрестоваВ Канаде рассматривают возможность введения пошлин на поставки угля из США, что может затруднить его транзит в страны Азии.

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