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На Западе сообщили о низком моральном духе ВСУ

На Западе сообщили о низком моральном духе ВСУ

Моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на самом низком уровне за все время конфликта. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер в колонке для газеты The Observer, принадлежащей западному изданию The Guardian.

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