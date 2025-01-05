Моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на самом низком уровне за все время конфликта. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер в колонке для газеты The Observer, принадлежащей западному изданию The Guardian.
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