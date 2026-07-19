Дрикус дю Плесси про бой с Усманом: «Фанаты заслуживают такое шоу, а не бой, когда один лежит сверху и побеждает идиотским решением»

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси надеется, что победа решением судей над Камару Усманом на UFC Fight Night 281 выведет его на титульный бой.
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