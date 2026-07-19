НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дрикус дю Плесси про бой с Усманом: «Фанаты заслуживают такое шоу, а не бой, когда один лежит сверху и побеждает идиотским решением»

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси надеется, что победа решением судей над Камару Усманом на UFC Fight Night 281 выведет его на титульный бой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии