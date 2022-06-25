Китай выразил США протест из-за пролета американского штурмовика над Тайваньским проливом

Китай возмущен пролетом патрульного противолодочного штурмовика Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил США над Тайваньским проливом и выражает по этому поводу решительный протест, так как считает, что это вредит миру и стабильности в регионе.
Китай возмущен пролетом патрульного противолодочного штурмовика Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил США над Тайваньским проливом и выражает по этому поводу решительный протест, так как считает, что это вредит миру и стабильности в регионе.
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