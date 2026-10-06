Tenet T7 обошёл Haval Jolion, а Niva Legend вернулась в топ-10: итоги сентября на авторынке

В сентябре 2026 года в России продали 115,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это примерно на 0,7% больше, чем месяцем ранее, но на 6,2% меньше, чем годом ранее.
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