Приобретательная давность и пределы производного владения

В новом научно-практическом комментарии к постановлению АС Северо-Кавказского округа по делу № А53-39464/2024 рассматриваю, почему длительное владение само по себе не ведет к возникновению права собственности.
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