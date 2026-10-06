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Приобретательная давность и пределы производного владения

В новом научно-практическом комментарии к постановлению АС Северо-Кавказского округа по делу № А53-39464/2024 рассматриваю, почему длительное владение само по себе не ведет к возникновению права собственности.

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