«Состояние стабильное, угрозы жизни нет»: два человека ранены осколками при падении БПЛА в Подмосковье

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Минобороны России утром 7 июня сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников с 00:00. По данным ведомства, дроны обезврежены над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

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