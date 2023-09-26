Что можно и нельзя делать 27 сентября в двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня Алёна Юрьева Празднование Воздвижения Креста Господня — одно из важнейших событий в православном календаре, которое всегда празднуется 27 сентября.
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