Поклонники «Зенита» не дождались сенсации: ЦСКА на своем поле разгромил «Родину» и вышел на первое место!

«Родина» проводилапервый матч под руководством нового испанского наставника Джонатана Альбы, который еще перед самым перерывом на игры сборных руководил «Ростовом».
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