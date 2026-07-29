Объединенные Арабские Эмираты: Полеты AirBaltic возобновятся в/из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) с 25 октября после приостановки маршрута из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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