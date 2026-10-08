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Заседание по делу о ликвидации Киевской митрополии отложено из-за направления материалов в Верховный Суд

Судебное заседание по делу о ликвидации Киевской митрополии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) отложено на неопределённый срок.

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