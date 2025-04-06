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Царьград

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Взрывы в Дамаске: возможные удары израильских ВВС по военным объектам

Взрывы в Дамаске: возможные удары израильских ВВС по военным объектам

В западных районах Дамаска раздались сильные взрывы. По данным Al Mayadeen, власти предполагают, что израильские ВВС вновь нанесли ракетные удары по военным объектам.

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