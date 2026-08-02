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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о возвращении Рэшфорда в «МЮ»: «Команда будет по нему скучать, и я тоже. Никогда не знаешь, что произойдет с арендованным игроком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем Маркусе Рэшфорде , который вернулся в « Манчестер Юнайтед » после аренды в каталонском клубе.

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