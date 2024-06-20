Об этом рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Иванов, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
Россия будет работать над расширением безвизовых поездок в БРИКС
Комментарии
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Александр Пятнистый
мастурбековские государства не должны стать членами БРИКС и их аулы или кишлаки- высылать на родину без сожаления. Гражданства, полученного позднее 2010 года- лишать навсегда, причем, без объяснения причин. Впрочем, причина простая- ты - мастурбек и родился не в России. Здесь ты не нужен.
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15 час.
Наталья Волкова
Никаких БРИКС, пусть в своих аулах грамоте обучаются, эта организация не для приматов
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12 час.
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