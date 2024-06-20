Александр Пятнистый

мастурбековские государства не должны стать членами БРИКС и их аулы или кишлаки- высылать на родину без сожаления. Гражданства, полученного позднее 2010 года- лишать навсегда, причем, без объяснения причин. Впрочем, причина простая- ты - мастурбек и родился не в России. Здесь ты не нужен.